ContentWise è l’alleato ideale per affrontare le nuove sfide digitali del mondo fashion

Sfruttando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, Showroom di ContentWise rivoluziona i processi delle vendite online nel mondo fashion, aiutando ad affrontare nuovi scenari e nuove sfide

Milano, 27 settembre 2021- ContentWise, leader mondiale nella personalizzazione della user experience nel mondo video, entra nel mercato del digital retail con Showroom, un’offerta di software e soluzioni volta alla creazione automatica di un dettagliato e ricco catalogo digitale (Catalog Builder) e al miglioramento dell’esperienza di acquisto online dei consumatori adattandola esattamente ai gusti dell’utente grazie alla personalizzazione 1to1 (CX Personalizer).

Grazie all’intelligenza artificiale Catalog Builder sarà in grado di creare un catalogo digitale ricco e accurato partendo solo dalle immagini dei prodotti fornite dal cliente. Il sistema non solo genererà in automatico i tag, ma anche le descrizioni dei capi e degli accessori seguendo lo stile descrittivo e comunicativo propri del brand, aspetto fondamentale nel mondo della moda, dove ogni marchio ha un suo stile e una propria personalità distintiva che va enfatizzata. La tecnologia AI di Catalog Builder, automatizzando il processo, garantisce tempi di lavorazione molto più brevi rispetto alle procedure manuali, diminuisce i rischi legati agli errori umani e libera le risorse per altre attività. L’operatore dovrà solamente validare il contenuto ed eventualmente aggiungere il proprio “human touch” se lo ritiene opportuno. Catalog Builder, inoltre, non ha limiti di produttività: è in grado di tradurre istantaneamente un catalogo in decine di lingue. Il tutto sempre rispettando i requisiti delle principali piattaforme e-commerce e dei più diffusi motori di ricerca per ottimizzare e migliorare il posizionamento dei prodotti.

Dal lato utente, i benefici di un catalogo digitale così curato sono messi in evidenza da CX Personalizer: la soluzione che grazie all’intelligenza artificiale, sfruttando al meglio le informazioni fornite da Catalog Builder e combinando i dati con i comportamenti d’acquisto, fornirà un'esperienza online totalmente personalizzata. Ottimizzando, infatti, il processo di discovery, search e merchandising a livello non di segmento demografico, ma individuale, CX Personalizer è in grado di proporre i prodotti più in linea con i gusti e l’intento di acquisto del momento del singolo utente. CX Personalizer, inoltre, rende interattiva la shopping experience: sarà possibile completare il proprio outfit partendo da un singolo capo/accessorio con proposte custom, studiate ad hoc per ogni visitatore. Numerose ricerche hanno dimostrato che un'esperienza davvero personalizzata aumenta la propensione all’acquisto e la fidelizzazione nonché la reputazione del marchio.

Showroom di ContentWise offre due strumenti indispensabili per il mercato fashion, per affrontare al meglio le sfide dettate dai recenti cambiamenti e soprattutto per prepararsi a fronteggiare scenari di mercato completamente nuovi. Il settore fashion è oggi chiamato a introdurre nuove strategie in tempi molto più rapidi di quanto ipotizzato solo un anno fa. Nel 2020 infatti, per effetto della pandemia la contrazione delle vendite è stata tra il 35% e il 40%, con la conseguente accelerazione impressa a temi cruciali come la digitalizzazione, il commercio elettronico e l’esigenza di allinearsi con i marketplace di settore. Per chi saprà cogliere questa occasione riorganizzando gli investimenti in un’ottica diversa, si tratta di una grossa opportunità. Tra gli aspetti più importanti e urgenti, sfruttare l’e-commerce significa poter gestire in modo versatile tutti i possibili touch point con il cliente in maniera coerente e personalizzata.

In questo scenario è evidente che un catalogo digitale impeccabile e un’esperienza di shopping davvero personalizzata sono elementi essenziali, in grado di attirare l’attenzione degli utenti, influenzare le decisioni di acquisto, guidarli alla scoperta di nuovi prodotti e fidelizzarli.

«La nostra missione è sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per supportare i marchi del mondo fashion nell’affrontare le nuove sfide di digitalizzazione dell'industria – afferma Gianni Frosoni, COO ContentWise – Catalog Builder e CX Personalizer sono le fondamenta della nostra offerta Showroom che consente ai fashion retail brand di offrire un'esperienza di shopping online appagante e unica e di incrementare i KPI delle vendite online».

ContentWise sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale per gestire l'esperienza utente di operatori televisivi e di video streaming, editori digitali e professionisti del settore della moda, offrendo soluzioni per creare un CX personalizzato, ricco e intelligente ad ogni touchpoint digitale. Grazie alle sue tecnologie di personalizzazione e automazione, ContentWise aiuta i team marketing, editoriali e di merchandising a comprendere le esigenze, preferenze e intenti di ogni singolo cliente, massimizzando il valore della relazione tra brand e consumatori. ContentWise arricchisce i dati di catalogo, analizza il comportamento degli utenti e, grazie alla personalizzazione, accresce ingaggio e conversioni. ContentWise aumenta la fidelizzazione dei clienti, automatizza le attività editoriali e orchestra l'intera esperienza digitale. Con uffici a Milano, Los Angeles e Singapore, ContentWise conta tra i suoi clienti leader a livello mondiale, tra cui Mediaset, Sky, Telecom Argentina e Telefonica.