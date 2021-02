Conti Deposito: piattaforma FinTech europea offre il 12% di interesse sui risparmi

(Adnkronos)

Sono passati otto anni da quando la Banca Centrale Europea (BCE) ha ridotto i tassi di deposito allo 0%, e più di sei anni da quando questi tassi sono precipitati in zona negativa. Con la pandemia di coronavirus che continua a diffondersi rapidamente in tutto il mondo, la BCE non ha ancora annunciato di voler cambiare i tassi di interesse nel prossimo futuro. Una cattiva notizia per i risparmiatori.

I tassi leader di mercato su una serie di conti di risparmio in Italia e in tutta l'Unione Europea (UE) sono ora inferiori all'uno per cento, e non cambieranno presto. Tuttavia, ciò ha aperto la porta a una nuova era di piattaforme FinTech che offrono modi innovativi per i risparmiatori di aumentare i loro tassi di interesse fino al 12% APR.

La finanza in criptovaluta apre le porte a conti deposito innovativi

Le piattaforme FinTech europee come YouHodler ad esempio, pubblicizzano sul loro sito conti di risparmio con tassi di interesse del 12%. YouHodler, una piattaforma poliedrica con conti di risparmio, prestiti garantiti da criptovalute, conversione di valuta universale e strumenti di trading basati sul prestito, ha dichiarato di aver visto una crescita massiccia dei suoi conti di risparmio nel 2020 e 2021.

Il caporedattore di YouHodler, Anthony Cerullo, ha affermato che "è ovvio che le persone sono stanche di pagare le banche solo per conservare i loro soldi senza ottenere nulla in cambio. Ecco perché abbiamo visto i nostri conti di risparmio crescere rapidamente nell'ultimo anno, e la ragione è semplice. Rappresentiamo un'alternativa migliore al modello tradizionale, e milioni di persone stanno finalmente realizzando il valore e il potenziale delle criptovalute. Questo è solo l'inizio".

Anche se il 12% di interesse può sembrare troppo bello per essere vero, Cerullo afferma che YouHodler può fornire tali tassi di interesse sui risparmi grazie al loro modello di prestiti e risparmi. La piattaforma utilizza le attività di risparmio come parte del proprio pool di liquidità al fine di fornire prestiti ai clienti. Il profitto dei prestiti viene poi impiegato per ripagare gli interessi ai clienti dei conti di risparmio. In questo modo, l'equilibrio tra queste due funzioni permette a YouHodler di promuovere tassi di interesse fino al 12%.

Tutti i cittadini italiani si qualificano per i Conti deposito: 12% di interesse e versamenti settimanali

Essendo una società europea con uffici a Cipro e in Svizzera, YouHodler è aperta a tutti i cittadini italiani. A differenza delle banche, non è richiesto alcun controllo del credito per iscriversi, e non è previsto un importo minimo di deposito per iniziare. I clienti devono semplicemente depositare una criptovaluta di loro scelta per iniziare a guadagnare immediatamente.

YouHodler ha 22 diverse criptovalute tra cui scegliere, tutte con vari tassi di interesse. In alternativa, i clienti possono depositare euro direttamente sulla piattaforma e convertirli in una criptovaluta di loro scelta.

Le Stablecoins, (una classe di criptovalute che ancorano il loro valore di mercato ad una valuta di riserva come EUR o USD) offrono i più alti tassi di interesse sulla piattaforma: 12% APR. Altre criptovalute popolari come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), e Chainlink (LINK) offrono rispettivamente il 4,8%, 5,5%, e 6,2%.

I fondi non vengono mai bloccati sulla piattaforma, e i pagamenti degli interessi vengono versati su base settimanale.

I miei fondi sono al sicuro in una piattaforma di criptovalute?

Basta una semplice ricerca su Google per ottenere diversi nomi di piattaforme di criptovalute che offrono alti rendimenti, redditi passivi e altro ancora. Tuttavia, non tutte queste piattaforme offrono regolamentazione e sicurezza di alto livello. I clienti interessati a queste opportunità dovrebbero sempre svolgere ampie ricerche prima di effettuare un deposito.

YouHodler, ad esempio, afferma di non conservare mai i propri fondi al 100% in "portafogli caldi" online, dove sono vulnerabili agli hacker. Invece, usano un mix equilibrato di portafogli caldi e freddi per garantire che la maggior parte dei fondi siano sempre custoditi in un luogo sicuro in ogni momento. La società esegue controlli di sicurezza mensili per testare il suo sistema di difesa, e rispetta tutte le leggi e i regolamenti dell'UE riguardanti i fondi dei clienti per garantire il rispetto costante degli obblighi verso i loro clienti.

Per coloro che sono alla ricerca di una rete di sicurezza, YouHodler utilizza il programma di assicurazione contro il crimine personalizzato Ledger Vault, che assicura cripto-asset fino a 150 milioni di dollari, guidato dal prestigioso sindacato Arch UK Lloyds of London. L'assicurazione copre diversi rischi, compresi i rischi di furto da parte dei dipendenti causati da collusione e il furto da parte di terzi di chiavi private/master seed in caso di una violazione fisica della sicurezza dell'hardware.

Cosa ha in serbo il futuro per le banche tradizionali?

Con le piattaforme FinTech che attraggono ogni anno gruppi sempre più numerosi di clienti, le banche tradizionali si trovano a un bivio per quanto riguarda l'adattamento. È improbabile che le banche tradizionali spariranno mai dalla circolazione; tuttavia, se vogliono competere con le moderne piattaforme FinTech, sarà necessaria una qualche forma di evoluzione. Forse la cooperazione tra il mondo tradizionale e quello delle criptovalute creerà un perfetto equilibrio tra i due settori.

Le banche, prive di innovazione e lungimiranza, potrebbero beneficiare delle giovani menti brillanti delle criptovalute; mentre l'industria delle criptovalute potrebbe beneficiare della regolamentazione, della struttura e della reputazione delle banche tradizionali. Ora tutto questo è più importante che mai, mentre l'UE lotta per riprendersi dalla pandemia e ricostruire la sua economia.