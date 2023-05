Conti in nero per Mazda, in anno fiscale fatturato +23% e utile netto +75%

Per l'esercizio che si chiuderà nel 2024 vendite stimate in crescita a 1,3 milioni di unità

Grazie anche all'andamento positivo del secondo semestre, Mazda Motor Corporation ha registrato nell'anno fiscale 2022-23 (che si è chiuso lo scorso 31 marzo) con 1.110.000 veicoli venduti a livello globale mentre il fatturato netto è balzato a 3.826,8 miliardi di yen (27,1 miliardi di euro), pari a una crescita del 23% su base annua: a completare il quadro finanziario positivo l'utile operativo annuo di 142 miliardi di yen (1 miliardo di euro) e quello netto di 142,8 miliardi di yen (1,012 miliardi di euro), in aumento rispettivamente del 36% e del 75%.

Il risultato è stato peraltro raggiunto dovendo fare i conti con una disponibilità non ottimale di prodotto: ad esempio, pur con un calo del 7% il Nord America si conferma per Mazda la regione principale, con 407.000 unità vendute nell’anno fiscale . Sul mercato interno giapponese, nell’intero anno fiscale Mazda ha venduto 165.000 esemplari (+11% su base annua). In Cina, il maggiore mercato asiatico di Mazda, l’anno fiscale si è chiuso con 84.000 unità vendute. In Europa, anche se nell’anno fiscale complessivo le vendite sono diminuite del 16% con 160.000 unità, Mazda ha chiuso l’anno con un forte quarto trimestre, raggiungendo su base annua una crescita del 21%, trainata principalmente dai modelli Mazda elettrificati come la Mazda2 Hybrid e la Mazda CX-60 PHEV.

Per quanto riguarda il mercato italiano, sebbene i risultati dell’anno fiscale siano stati influenzati dalla scarsa disponibilità di prodotto, Mazda Italia ha venduto 11.569 unità (+0,64% rispetto al precedente anno fiscale), grazie ai risultati eccezionali nel quarto trimestre (gennaio-marzo 2023), quando la disponibilità di vetture è migliorata, registrando 5.078 unità (+87% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), in cui spicca la CX-30 in qualità di bestseller e il debutto sorprendente della CX-60, consolidando la posizione dell’Italia come quarto mercato in Europa.

Positive le prospettive anche dalla guidance per l’anno fiscale che terminerà a marzo 2024, con una stima che per l’Europa prevede vendite per 189.000 unità (+18% su base annua). Le vendite globali dovrebbero raggiungere 1.300.000 unità.

Monitorando costantemente il contesto di mercato, Mazda stima per l’anno fiscale che terminerà il 31 marzo 2024 un fatturato netto di 4.500 miliardi di yen (32,3 miliardi di euro), un utile operativo di 180,0 miliardi di yen (1,2 miliardi di euro) e un utile netto di 130,0 miliardi di yen (935,2 milioni di euro).

Nei prossimi mesi, conclude la guidance fornita dalla casa di Hiroshima, Mazda continuerà a promuovere iniziative per lo sviluppo futuro della tecnologia di elettrificazione, l’approvvigionamento di batterie e la riduzione della CO2, utilizzando la tecnologia di multi-elettrificazione, estendendo l’introduzione del PHEV e le applicazioni ibride leggere ai prodotti di grandi dimensioni, come indicato nella politica di gestione fino al 2030.