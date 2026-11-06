Conti pubblici, la partita ancora aperta con Bruxelles sulla flessibilità

Il tavolo delle trattative tra Roma e la Commissione Europea rimane caldissimo sul fronte del rientro dal deficit e del rispetto delle nuove regole del Patto di Stabilità. Il governo italiano sta gestendo una delicata partita diplomatica per ottenere margini di flessibilità sui conti pubblici, facendo leva sulle spese straordinarie sostenute per la sicurezza energetica e la transizione verde. Il Dpf prevede un deficit/PIL al 3,4% e un debito pubblico stabile intorno al 138,5%, cifre che richiedono un monitoraggio rigoroso da parte delle istituzioni europee. L'esecutivo ha attivato la clausola di salvaguardia europea per lo scostamento di bilancio fino a un massimo dello 0,3% del PIL, giustificandolo con gli investimenti strategici nella transizione energetica. Bruxelles riconosce gli sforzi di contenimento della spesa netta, ma chiede garanzie stringenti sulle riforme strutturali e sui tempi di riduzione del debito, lasciando aperto il confronto sulla validità delle coperture finanziarie individuate nel testo finale della manovra. A complicare la spola diplomatica tra Palazzo Chigi e i tecnici di Bruxelles si aggiunge lo spettro della procedura per deficit eccessivo, che impone una traiettoria di correzione strutturale non inferiore allo 0,5% del PIL all'anno. I tecnici dell'Eurogruppo guardano con scetticismo alle stime di crescita del governo, ritenute eccessivamente ottimistiche alla luce della stagnazione economica globale e delle recenti tensioni geopolitiche che frenano l'export. Il Ministero dell'Economia difende invece la solidità del piano strutturale di bilancio a medio termine, sottolineando come un'austerità troppo severa rischierebbe di deprimere ulteriormente la domanda interna e soffocare la ripresa sul nascere. L'attenzione dei commissari europei si concentra in particolare sulla spesa previdenziale e sui ritardi nell'attuazione dei progetti legati al PNRR, considerati l'unica vera leva per innalzare il PIL potenziale del Paese. Ogni decimale di flessibilità strappato nelle stanze europee diventa vitale per finanziare il taglio del cuneo fiscale e i bonus per le famiglie a basso reddito senza far scattare le clausole di salvaguardia sull'IVA. La partita resta aperta anche sul fronte del gettito atteso dalle privatizzazioni, una voce di bilancio su cui la Commissione mantiene forti riserve rispetto all'effettivo realizzo nei tempi programmati. Le prossime settimane saranno decisive per la stesura del parere definitivo di Bruxelles, che peserà inevitabilmente sull'andamento dello spread e sul giudizio delle agenzie di rating internazionali.