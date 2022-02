Conti pubblici, La Ragione: dal 2001 spesa pubblica corrente arrivata a costituire 48% pil

Durante gli ultimi giorni dello scorso novembre, l’Unione europea ha invitato l’Italia a tenere maggiormente sotto controllo le proprie spese correnti. Dal 2001 a oggi la spesa pubblica corrente del nostro Paese è arrivata a costituire circa il 48% del Pil. Il grafico di accompagnamento al testo dimostra come si sia registrata una crescita quasi sempre costante della spesa pubblica con due eccezioni: il crollo del 2011 – in corrispondenza dell’annus horribilis dello spread nel quale il bollettino sul differenziale Btp-Bund apriva le edizioni di ogni telegiornale – e la discesa (più lieve) iniziata nel 2014 e conclusasi nel 2017. L’ultima impennata, invece, è stata registrata nel 2020. Tale aumento è dovuto da una parte alle misure d’emergenza emanate per far fronte alla pandemia, dall’altra all’importante decrescita del Pil osservata nello stesso anno.

Le spese pubbliche sono finanziate in buona parte dal gettito fiscale: per questo motivo anche il trend relativo alla pressione fiscale ha registrato un deciso aumento dal 2001 a oggi. In particolare, in tre occasioni la pressione fiscale è schizzata verso l’alto: la prima è nel 2006-2007, durante il secondo governo Prodi; la seconda è nel 2012, durante la crisi del debito pubblico (governo Monti); la terza nel 2019-2020, in corrispondenza dei governi giallo-verde e giallo-rosso, entrambi a trazione grillina.

A gonfiare le voci 'spesa pubblica corrente' e 'pressione fiscale' degli ultimi due anni hanno verosimilmente concorso anche le misure assistenziali a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. La riduzione della disuguaglianza sociale è certamente uno degli obiettivi principali di uno Stato moderno. Tuttavia, il rischio che si corre impiegando forme di assistenzialismo a pioggia è quello di impoverire il resto della popolazione, diminuendo così soltanto la differenza fra gli ultimi e i penultimi, lasciando invariata la forbice con i primi. L’analisi completa di Luca Ricolfi e Fondazione Hume correlata dal commento a cura della redazione de La Ragione sono disponibili sul numero di oggi del quotidiano e per sempre gratuitamente sull’ app e sito web www.laragione.eu.