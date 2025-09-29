circle x black
Conti pubblici, ok finale della Camera a Ddl Rendiconto e Assestamento

29 settembre 2025 | 18.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In materia di conti pubblici, l’Aula della Camera ha approvato definitivamente ai Disegni di legge Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2024 e Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2025. Il primo provvedimento in votazione ha ottenuto 130 pareri favorevoli e 86 contrari, il secondo 116 a favore e 65 contrari, oltre a 6 astenuti. In sintesi, il Rendiconto generale evidenzia nel 2024 un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica: il saldo netto da finanziare è pari a -107 miliardi di euro, con un incremento di 17 miliardi rispetto al 2023, l’indebitamento netto diminuisce di 22 miliardi, mentre il risparmio pubblico cresce di 44,6 miliardi. Contemporaneamente, l’assestamento di bilancio per il 2025 registra un avanzamento del saldo netto da finanziare pari a 775 milioni rispetto alla Legge di Bilancio, un aumento delle entrate di 17,6 miliardi e una crescita della spesa di 20,1 miliardi. In fase di illustrazione finale del provvedimento, la Relatrice On. Frassini (Lega) ha, tra l’altro, ricordato che le variazioni di bilancio disposte nel provvedimento di assestamento sono in linea con il percorso di evoluzione della spesa netta fissato nel Piano strutturale di bilancio a medio termine 2025-2029.

La scheda del Ddl Rendiconto generale dello Stato

La scheda del Ddl Assestamento di bilancio

