La Guardia di Finanza di Viareggio ha denunciato 9 persone e sequestrato 13.0000 beni contraffatti di elevato pregio, macchinari e attrezzature per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Gli articoli sono stati rinvenuti in una boutique di Forte dei Marmi, in un mercatino e in una cabina di uno stabilimento balneare di Viareggio.