"Contratto Messi da mezzo miliardo che ha rovinato il Barca"

Barcellona, 31 gen. (Adnkronos)

Un contratto da oltre mezzo miliardo, esattamente 555.237.619 euro lordi, è quello che sta guadagnando, in quattro anni, la stella del Barcellona Lionel Messi. Lo ha svelato il quotidiano spagnolo El Mundo che ha mostrato le cifre monstre del quadriennale dell'attaccante argentino che avrebbe prosciugato le casse del club. La cifra viene percepita da Messi tra il 2017/2018 e l'attuale stagione fino alla sua scadenza, il 30 giugno. Gli emolumenti sono la somma di uno stipendio fisso, diritti di immagine, una serie di bonus multimilionari inediti, indennità e una serie di variabili dipendenti da vari obiettivi.

Una cifra di quasi 139 milioni a stagione lordi, tra fisso e variabile, con due "premi": uno alla firma da oltre 115 milioni, e uno per la fedeltà da quasi 80 milioni. Il "10" del Barça si è già assicurato il 92% del contratto, nonostante le battute d'arresto della squadra nelle ultime stagioni in Champions League. Una fuga di notizie che potrebbe mettere ulteriormente in crisi il delicato rapporto tra l'argentino e i blaugrana e che potrebbe essere avvenuta perché qualcuno ha interesse a far pesare il tremendo impatto economico che il contratto di Messi ha avuto sulle casse del Barca che ha annunciato debiti superiori al miliardo di euro.