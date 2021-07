"Contro variante Delta vaccino Pfizer significativamente meno efficace"

L'efficacia del vaccino Pfizer contro la variante Delta è "più debole" di quanto sperassero i funzionari sanitari. Ad affermarlo il primo ministro israeliano Naftali Bennett che ha aggiunto: "Non sappiamo esattamente fino a che punto il vaccino aiuti, ma è significativamente inferiore".

Il primo ministro si legge sul 'Jerusalem Post' ha tenuto una riunione con i massimi funzionari sanitari e il ministro per discutere i prossimi passi per la gestione del virus alla luce dei numeri in Israele (855 casi venerdì) e ha sottolineato come la mutazione Delta stia facendo "un balzo in avanti in tutto il mondo, anche in paesi vaccinati come la Gran Bretagna, Israele e Stati Uniti”. "In Gran Bretagna,- ha detto Bennett - negli ultimi giorni, abbiamo assistito a un aumento del numero di bambini che vengono ricoverati in ospedale su base giornaliera. Questo è uno sviluppo di cui siamo consapevoli: lo stiamo affrontando in modo razionale e responsabile”.

Il numero più alto di casi di coronavirus da marzo è stato diagnosticato giovedì, con l'1,52% dei test che sono risultati positivi, ha affermato il ministero della Salute in un annuncio di venerdì.