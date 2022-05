Convention Meloni, Salvini spiega motivi sua assenza

"Qualcuno del suo partito ha detto che non ero gradito e sarei stato come un imbucato alle feste"

"Qualcuno del suo partito ha detto in qualche intervista che non ero gradito e sarei stato come un imbucato alle feste". Matteo Salvini, ospite di Giletti a 'Non è l’Arena' su La7, spiega così la sua assenza alla convention di Giorgia Meloni.

"Se dovevo essere vissuto come un imbucato... sono andato al parco Sempione con i miei due figli che mi godo troppo poco", ha poi aggiunto.

"Per me - ha quindi affermato Salvini - l'unità del centrodestra è un valore, ho l'impressione che qualcuno invece preferisca giocare da solo".

E alla domanda sulle amministrative e il rischio che queste divisioni possano indebolire il centrodestra, ha risposto: "Io chiedo a tutti unità, lo sforzo della Lega è quello di essere insieme ovunque. La Lega ha infatti fatto tanti passi indietro in diverse città". Poi il paragone con il Milan: “Non abbiamo Maradona, Pelè o Platini, ma se giochi di squadra vinci”.