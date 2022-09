Convenzione Pwc Italia e Aspesi3 per supporto a comparto immobiliare in Veneto, Trentino e Friuli

Aspesi 3, sede inter-regionale del Nordest dell’Italia di Aspesi, (Associazione Nazionale tra le Società di Promozione e Sviluppo Territoriale), fondata nel 1993 e attiva con sedi a Milano, Roma, Torino e Padova, operante sul territorio del Triveneto per rappresentare e coordinare gli interessi degli imprenditori del settore immobiliare, nell'ottica di mettere a disposizione dei propri associati, servizi di alta professionalità a supporto di tutte le iniziative immobiliari, ha siglato nei giorni scorsi una convenzione con PwC Italia, organizzazione che offre servizi multidisciplinari alle imprese e, in particolare, offre una rilevante esperienza nelle attività professionali inerenti al real-estate, permettendo di supportare le Aziende Associate, in tutte le fasi relative allo sviluppo di progetti immobiliari anche di rilevante portata. La collaborazione tra le due entità è stata promossa da PwC Business Service e PwC Tls.

"E' con viva soddisfazione che sottoscrivo questa convenzione, quale primo atto dalla mia recente nomina alla presidenza", afferma il Presidente di Aspesi3, Ciro Liccardi "credo sia fondamentale, soprattutto nel momento storico nel quale stiamo vivendo, che il comparto immobiliare sia in grado di evolvere in un sistema maggiormente strutturato ed efficiente. Per far questo, ai nostri associati, servono competenze importanti e servizi di altissimo livello, riscontrati in PwC, un network internazionale che non ha bisogno di presentazioni. Da oggi i servizi PwC saranno convenzionati, secondo quanto appena sottoscritto e a disposizione dei nostri associati".