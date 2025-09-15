Conversazione telefonica di Meloni con il Primo Ministro indiano Modi

Il Premier Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il Primo Ministro indiano Narendra Modi per fare il punto sulle relazioni bilaterali che da ambo le parti sono considerate eccellenti. Con l’occasione, i due leader hanno riconfermato il comune impegno ad approfondire il Piano d’Azione Strategico Italia-India 2025-2029, a partire dal rafforzamento dei rapporti commerciali, degli investimenti e della connettività anche grazie al corridoio India-Medioriente-Europa (IMEC). Nel corso della telefonata Meloni e Modi hanno avuto uno scambio di vedute sui recenti sviluppi della guerra in Ucraina sul cui esito i due leader hanno condiviso l’impegno nel sostenere ogni sforzo per una ripresa dei negoziati che conducano a una pace giusta e duratura.

Comunicato del Governo