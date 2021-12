Coop si schiera in prima linea nella campagna di vaccinazione anti Covid in Africa continente dove solo il 7% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino. L’iniziativa che vede Coop affiancare tre realtà umanitarie fortemente impegnate sul versante della solidarietà internazionale come l’Agenzia ONU per i Rifugiati-UNHCR, la Comunità di Sant‘Egidio e Medici Senza Frontiere, ha lo scopo di raccogliere fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid in Africa.