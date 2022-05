Coop, De Bellis: "Lombardia Coop to Coop, viaggio a piedi con lo spirito del viandante"

“Lombardia Coop to Coop è un progetto basato su tre cammini che sono costruiti intorno a dei luoghi molto conosciuti non solo dai lombardi ma anche dagli italiani e non solo che sono la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi”. Così Alfredo De Bellis vicepresidente di Coop Lombardia, in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. “E’ un’iniziativa - afferma - di inclusione e coinvolgimento perché ci saranno dei gruppi di soci che faranno questi cammini e che attraverso un blog che si chiama, https://cooptocoop.partecipacoop.org/ , racconteranno il cammino che faranno, le suggestioni, le persone che incontreranno e le cose che accadranno intorno a loro”.