Coop, nessun abbandono di Roma

Coop "smentisce quanto erroneamente riportato in data odierna da alcuni organi di stampa in cronaca di Roma. La cessione in atto di Distribuzione Roma non mette in discussione la presenza dell'insegna nella capitale". E' quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo nella quale si ricorda che la presenza "a Roma dagli anni Settanta è "frutto di una strategia di insediamento di Unicoop Tirreno, una delle grandi cooperative di consumatori del mondo Coop".

Attualmente, si legge nella nota, "l'insegna copre con i suoi 7 punti vendita di cui 2 strutture di grandi dimensioni (Euroma2 e Roma Casilino) e una rete di circa 100.000 soci alcune zone della capitale (in particolare nel quadrante Est e Sud della città). Altre due cooperative di consumatori presidiano la città di Roma con le insegne Doc (affiliata di Unicoop Firenze) con i suoi 14 supermercati posizionati in quartieri centrali e SuperConti del Gruppo Coop Centro Italia a cui fanno capo altri 5 punti vendita. Sempre su Roma rimane anche il servizio di consegna on line EasyCoop di Coop Alleanza 3.0", conclude la nota.