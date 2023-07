Coop, nuova governance e nuove nomine: Maura Latini presidente Italia

Cambiano gli assetti di governance delle due principali strutture nazionali del sistema Coop e vengono ratificate nuove nomine. In Coop Italia Maura Latini assume il ruolo di presidente e Domenico Brisigotti di direttore generale. E' quanto ratificato dall’assemblea dell'organizzazione. ''Alla base delle decisioni prese e degli orientamenti per il prossimo futuro c’è la volontà di distinguere le funzioni del consorzio nazionale e dell’associazione nazionale'', si legge in una nota.

''Coop Italia rafforza i suoi compiti di struttura manageriale al servizio delle cooperative sulle attività di negoziazione, sullo sviluppo del prodotto coop e sul piano di comunicazione'', si sottolinea. Mentre Ancc-Coop, ''oltre alle classiche funzioni di rappresentanza e di gestione dei contratti di lavoro, sarà luogo del confronto strategico per progetti comuni delle cooperative e di stimolo e indirizzo ai diversi consorzi nazionali di coop''.

Il cda di Coop Italia si rinnova con l’ingresso di nuovi consiglieri (direttori generali, amministratori delegati e figure analoghe delle principali cooperative) e in questa ottica cambiano le nomine votate dal consiglio di amministrazione appena eletto. Latini, già amministratrice delegata, assume il ruolo di presidente affiancata da Maurizio Prandi in qualità di vicepresidente, mentre Domenico Brisigotti è nominato direttore generale.