Copasir, Avs presenta proposta legge: "Membri da 10 a 12, ci siano tutte le forze politiche"

Aumentare i componenti del Copasir da 10 a 12 per garantire una rappresentanza anche ai gruppi parlamentari più piccoli e fare in modo che nel Comitato, che ha il delicato compito di controllo sui Servizi, siano rappresentate tutte le forze politiche. E' il fine di una proposta di legge sulla 'Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per la composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica', presentata da deputati di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), tra i quali la capogruppo Luana Zanella.

Nella proposta di legge si sottolinea che i "mutati equilibri parlamentari dell’ultimo decennio si sono riverberati sull’assetto dello stesso Comitato, con particolare riguardo alla sua composizione e all’individuazione della sua composizione e del gruppo cui spetta la presidenza alla luce dell’articolo 30 della legge 124 del 2007". La norma prevede che tale Comitato sia “composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall’inizio di ogni legislatura in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato. Oltre al criterio di proporzionalità dei gruppi parlamentari, la composizione deve quindi corrispondere anche a quello della rappresentanza paritaria dei parlamentari di maggioranza ed opposizione, annoverandosi tra questi quanti non abbiano votato la fiducia al governo. La ratio sottesa a tali disposizioni è chiara: consentire al Parlamento di esercitare la sua attività di controllo e garanzia su un settore delicato, strategico ed estremamente riservato dell’attività di governo".

"Si deve rilevare che la citata legge fu approvata mentre era in vigore la legge elettorale n. 270 del 2005 che, fissando il premio di maggioranza nel 54 per cento dei seggi, almeno alla Camera, di contro riservava il restante 46 per cento alle minoranze, in un sistema bipolare che oggi di fatto non esiste più", si osserva nella proposta di legge che "senza alterare in maniera significativa" la norma e "la rappresentanza numerica tra maggioranza ed opposizione", ma solo per renderla "più aderente alla nota realtà, affinché siano rappresentate nel Comitato tutte le forze politiche", chiede di aumentare da 10 a 12 i componenti portando i membri da "cinque deputati e cinque senatori” a “sei deputati e sei senatori”.