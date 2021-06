Copasir, Urso eletto presidente

A quanto apprende AdnKronos Adolfo Urso, senatore di Fdi, è stato eletto presidente del Copasir con 7 voti a favore. Si registra, inoltre, una scheda bianca. Assenti, i due leghisti Volpi e Urso. Il senatore meloniano incassa i voti di M5S, che ha tre membri a San Macuto, Dieni, Castiello e Cattoi, di Fi con Fazzone e Vito, del Pd (Borghi) di Iv (Magorno). Sette voti in totale, che sono uno in più di quanto basta (servivano sei preferenze) per l'investitura alla guida del Comitato di controllo dei servizi italiani, ruolo chiave e di snodo delle più delicate vicende che riguardano la sicurezza del paese.