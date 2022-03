Copernicus: record di intensità di incendi in Sud America

Dall'inizio dell'anno gli incendi in Sud America, e in particolare in Paraguay, Argentina, Colombia e Venezuela, hanno raggiunto un'intensità record, sulla base delle osservazioni satellitari del fire radiative power (Frp), una misura della produzione di calore degli incendi che può essere utilizzata per caratterizzare la loro intensità, significativamente superiore alla media del 2003-2021.

Lo riferisce Copernicus Atmosphere Monitoring Service (Cams), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio per conto della Commissione europea.