Coppa Davis, il Canada conquista la prima: 2-0 contro l'Australia

Il Canada si aggiudica la Coppa Davis edizione 2022. Dopo aver superato l'Italia ieri in semifinale, Auger-Aliassime e compagni hanno inflitto un sonoro 2-0 nei due singolari disputati oggi. La prima vittoria è di Denis Shapovalov, 6-2 6-4 a Thanasi Kokkinakis. Felix Auger-Aliassime ha appena battuto Alex De Minaur per 6-3 6-4. E' la prima "insalatiera" per il Paese nordamericano.