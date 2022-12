Coppa del mondo di sci, trionfo bis per Sofia Goggia a Lake Louise

A distanza di 24 ore Sofia Goggia concede il bis e trionfa anche nella seconda discesa libera di Lake Louise, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Sulle nevi canadesi la trentenne bergamasca si impone con il tempo di 1'28"96 davanti all'austriaca Nina Ortlieb (1'29"30) e alla svizzera Corinne Suter (1'29"33). Per Goggia è la vittoria numero 19 in carriera in Coppa del Mondo.

Quarto posto per l'elvetica Joana Haehlen (1'29"55) che si lascia alle spalle la slovena Ilka Stuhec e l'austriaca Mirjam Puchner, quinte ex aequo in 1'29"92 e l'azzurra Nicol Delago (1'30"01) settima. Per la squadra italiana da sottolineare anche il 12° posto di Elena Curtoni (1'30"42). Un'altra ottima prestazione di Goggia che, in una discesa ridotta (abbassato il cancelletto di partenza a causa del forte vento in cima), ha fatto la differenza nella seconda parte della pista. Per lei si tratta della quinta vittoria consecutiva a Lake Louise e domenica, sempre sulla pista canadese ma in superG (20.30 ora italiana), andrà a caccia della seconda tripletta dopo quella realizzata nel 2021.

"Sono molto soddisfatta, dal coaches corner in giù ho sciato esattamente come volevo, infilando le linee volute e ho preso le rampe in maniera perfetta. Sicuramente il vento mi ha dato fastidio in uscita dal piano, ma nel complesso ho condotto una gara molto più concreta rispetto a venerdì, disponevo di un set up vincente" ha detto Sofia Goggia. "Sono felice perché ho vinto due discese su due ed era l'obiettivo che mi ero posta, a pensarci bene sono praticamente due anni che indosso il pettorale rosso, credo sia una cosa incredibile. Adesso non c’è tempo per distrarsi, il focus deve andare obbligatoriamente sul supergigante", conclude la trentenne bergamasca.