Coppa delle Alpi, aperte le iscrizioni per la terza edizione

Aprono oggi le iscrizioni alla Coppa delle Alpi 2023 in programma dall’1 al 4 Marzo: la terza edizione della competizione invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia Srl si snoderà tra i più suggestivi passi dell’intero arco alpino e attraverserà i confini di Italia, Austria e Svizzera. Saranno ammesse al via auto costruite fino a tutto il 1990. Gli esemplari costruiti entro il 1965 potranno competere per il Campionato Italiano Grandi Eventi. Le iscrizioni chiuderanno il 3 Febbraio 2023.