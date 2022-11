Coppa eFootball Italia, nuovo torneo Esports

Konami Digital Entertainment ha annunciato il lancio di un nuovo torneo Esports, la Coppa eFootball Italia. Si tratta di una competizione con sede in Italia che vedrà l'integrazione dei club partner di eFootball, dei giocatori delle loro giovanili, di importanti pro-player e dei fan. Il torneo vedrà tre diversi giocatori unire le forze per formare una squadra e rappresentare ciascuno dei club in gara. Questi saranno: un giocatore selezionato dalla squadra giovanile del club, un pro-player che fa attualmente parte della squadra Esports del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online. Questo team , formato da giocatori d'élite e da amatori, insieme alla selezione giovanile, rappresenta una fusione inedita nel suo genere.

Konami ha svelato che tutti e sette i suoi club partner eFootball con sede in Italia parteciperanno alla Coppa eFootball Italia. Si tratta di AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli. Prima che i sette club si affrontino per il titolo di campioni della Coppa eFootball Italia, ci saranno le selezioni dei tre rappresentanti. In primo luogo, ogni club organizzerà un torneo Esports interno tra i giocatori dei propri settori giovanili per determinare uno dei rappresentanti. A questo torneo si affiancherà un seminario del team Konami eFootball Activations che fornirà una panoramica sul mondo degli esport e dei videogiochi.

eFootball gestirà un torneo online in-game per tutti i giocatori italiani chiamato "Konamici", un evento solo italiano all'interno di eFootball 2023. I giocatori possono registrarsi per competere online e il torneo durerà in totale due settimane. Non è necessario essere veterani di eFootball per partecipare al torneo, non è richiesta alcuna esperienza pregressa. Ogni tifoso può registrarsi online e selezionare la squadra che desidera rappresentare. Da qui, giocheranno un minimo di 30 partite online contro altri tifosi del club selezionato, guadagnando punti partita dopo partita. La classifica online determinerà i migliori rappresentanti.

I primi classificati di ogni club passeranno poi alla fase a eliminazione diretta, anch'essa disputata online. Il vincitore per ogni club completerà quindi la squadra, insieme al vincitore del settore giovanile e al pro-player. Insieme rappresenteranno il proprio club nella Coppa eFootball Italia. Ogni vincitore del Konamici non solo potrà rappresentare il proprio club in un torneo esport trasmesso a livello internazionale, ma potrà vivere esperienze uniche e ricevere premi esclusivi sia da Konamici sia dal club rappresentato. Il Konamici si svolgerà solo su Playstation 4 e Playstation 5 e sarà free-to-play.

La fase di qualificazione di Konamici inizierà a febbraio, consentendo a tutti i tifosi di qualificarsi per le fasi finali. Le finali a eliminazione diretta si concluderanno entro la fine di marzo 2023. Confermate le squadre di tre giocatori che rappresenteranno i club, inizierà una fase a gironi offline in cui i club si affronteranno per determinare la loro posizione nei rispettivi gruppi. Questa fase sarà trasmessa dallo studio di Coppa eFootball Italia. Questa fase influenzerà il sorteggio per l’eliminazione diretta nel Grand Final weekend, ad aprile. Infine, una volta stabilite le classifiche nei vari gruppi, i club saranno sorteggiati per i quarti di finale. Da qui, sarà un torneo a eliminazione diretta con due semifinali, uno spareggio per il terzo posto (tra i due club che perderanno le rispettive semifinali) e una finalissima.

Il Grand Final weekend sarà un evento offline e dal vivo ospitato al Napoli Comicon nel weekend dal 28 aprile al 1 maggio 2023. Il club vincitore si aggiudicherà il premio finale, che comprende un eFootball gaming-centre multimediale che sarà implementato nel proprio complesso di allenamento del settore giovanile. Per tutta la durata del torneo, sul canale ufficiale YouTube di eFootball sarà disponibile la "eFootballTV", una serie a episodi registrata nello studio della "Coppa eFootball Italia". Queste trasmissioni includeranno analisi e momenti salienti della competizione, interviste con i giocatori, apparizioni di calciatori e leggende dei club partner e un esclusivo dietro le quinte