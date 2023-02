Coppa Italia, Fiorentina-Torino 2-1: viola in semifinale

La Fiorentina vola convintamente in semifinale di Coppa Italia superando il Torino 2-1 con il gol dei granata, arrivato in extremis e fornito da una distrazione dei viola.

Nel primo tempo occasione Viola al 12' con Barak raggiunto da un calcio di punizione all'altezza dei 25 metri, ma colpisce male la palla che finisce tra le mani di Milinkovic-Savic; nel contrasto il portiere del Torino resta a terra ma dopo un controllo medico torna al suo posto tra i pali. Al 18' ci prova Mandragora ma prende il palo, la ribattuta di Terzic viene intercettata dal n.1 serbo. Occasione per gli ospiti al 24' con Sanabria e Terracciano salva. Torna a farsi pericolosa la Fiorentina al 44' con Milenkovic ma il tiro di testa supera la traversa.

Alla ripresa il batti e ribatti tra le due formazioni in campo riprende esattamente come nel primo tempo, in particolare occasioni per Vlasic al 56' fermato da Terracciano e per Kouame fermato invece dalla mira poco precisa. Sblocca finalmente il match al 65' un'azione impostata da Terzic che crossa lungo sull'altro serbo Jovic, di testa in rete. Brividi per la Fiorentina all'85' per un tiro di Miranchuk che sfiora la traversa e dunque il pareggio che avrebbe rimesso il Toro in lizza per la semifinale. Due minuti dopo il Torino invece sfiora l'autogol ed è Milikovic-Savic a salvare. A chiudere il match è Ikoné proprio al 90'. Sei i minuti di recupero, duranti i quali i Viola con Cabral sfiorano il tris ma la traversa dice no. Il Toro va in rete con Karamoh al 94'. Viola in semifinale in attesa della vincente tra Roma e Cremonese stasera.