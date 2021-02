Coppa Italia, Inter-Juve 1-2 con doppio CR7

Milano, 2 feb. (Adnkronos)

La Juve vince 2-1 sul campo dell'Inter nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Due errori difensivi costano carissimi ai nerazzurri che, passati in vantaggio dopo appena 9' con Lautaro, si fanno raggiungere e superare da una doppietta di Cristiano Ronaldo. La Juve di Pirlo si aggiudica così il match di andata della semifinale mettendo una seria ipoteca sull'accesso in finale e riscattando la sconfitta di 16 giorni fa in campionato.

Per la sfida Pirlo, privo degli indisponibili Dybala e Ramsey, concede un turno di riposo a Szczesny, Bonucci, Chiellini, Danilo, Chiesa e Arthur e manda in campo dal 1' Buffon, Demiral, de Ligt, Alex Sandro, Bernardeschi e Rabiot. Mentre Conte dovendo fare a meno di due pedine importanti, come Lukaku e Hakimi, squalificati, manda in campo Sanchez e Darmian, con Eriksen che torna in panchina.

L'Inter parte bene e al 9' è già in vantaggio: lancio in contropiede per Sanchez che controlla e allarga sulla destra per Barella, immediato cross basso in mezzo per Lautaro che di destro anticipa de Ligt e infila centralmente Buffon, violando la porta della Juve dopo 407' di imbattibilità. La Juve reagisce, al 18' su corta respinta della difesa nerazzurra ci prova Alex Sandro ma la palla termina alta. Il pari arriva poco dopo: al 26', dopo un consulto al Var, l'arbitro Calvarese concede un rigore ai bianconeri per una trattenuta in area di Young su Cuadrado. Dal dischetto botta centrale sotto la traversa di Cr7 e gol dell'1-1.

Al 33' nuova occasione per l'Inter ma Sanchez calcia in mezzo per Skriniar il cui colpo di testa termina a lato alla destra di Buffon. Passano due minuti e nuovo errore della retroguardia nerazzurra. Al 35' errore clamoroso di Bastoni e Handanovic, Ronaldo ruba palla e depone in rete dopo che il pallone tocca il palo. Sul finale di primo tempo ancora Juve pericolosa: al 42' su una corta respinta della difesa nerazzurra, prova il destro dalla distanza Bentancur ma Handanovic blocca.

La squadra di Conte entra in campo nella ripresa più convinta rispetto alla fine del primo e al 49' Young prova il destro da fuori ma Buffon aza in angolo. Al 55' Cuadrado dalla destra serve al limite Bernardeschi il cui sinistro è deviato in angolo da Handanovic. Ribaltamenti di fronte e Inter vicina al pari. Al 57' Bentancur perde palla sulla trequarti, Sanchez appena dentro l'area va col destro a botta sicura supera Buffon ma trova sulla linea Demiral che con un miracolo di esterno mette in angolo. La pressione nerazzurra è continua e Sanchez prova il destro dal limite ma si immola in scivolata de Ligt.

Poco dopo ancora il cileno lancia in area sulla destra Darmian che salta Bernardeschi e calcia di sinistro da pochi passi ma Buffon con una prodezza respinge d'istinto. L'assedio dell'Inter è incessante: al 71' ancora Lautaro tenta il destro a giro dal limite ma la palla sfiora l'incrocio alla sinistra di Buffon. Poco dopo su un cross dalla sinistra del neo entrato Perisic, prova la mezza girata volante di sinistro Barella ma la palla termina di poco al lato. L'Inter con il passare dei minuti cala di intensità e la Juve riesce a controllare la gara limitando i pericoli e aggiudicandosi il primo match della semifinale.