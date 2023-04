Coppa Italia, Juve-Inter: curva bianconera chiusa contro il Napoli

Tre turni di stop per Cuadrado, un turno per Lukaku e Handanovic

La curva sud dell'Allianz Stadium chiusa per una gara. E' la sanzione del giudice sportivo alla Juventus per i cori e gli insulti razzisti indirizzati all'attaccante belga dell'Inter Lukaku nella semifinale d'andata della Coppa Italia. La squalifica sarà scontata in campionato per la sfida del 23 aprile contro il Napoli. La squalifica riguarda il primo anello della Tribuna Sud.

Nel match, sono stati espulsi Juan Cuadrado e Samir Handanovic, protagonisti di uno scontro, e lo stesso Lukaku. Per Cuadrado tre turni di squalifica in Coppa Italia e un'ammenda di 10mila euro perché il giocatore della Juventus "al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all'intervento di alcuni compagni di squadra".

Handanovic è stato squalificato per una giornata con un'ammenda di 10mila euro.

Lukaku

Il Giudice sportivo ha poi confermato la squalifica per un turno a Romelu Lukaku per la "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo". Il belga paga quindi la doppia ammonizione ricevuta per il fakki su Gatti e l'esultanza sotto la curva bianconera.