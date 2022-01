Coppa Italia, Lazio-Udinese 1-0: biancocelesti ai quarti di finale

La Lazio supera l'Udinese 1-0 ma solo dopo i tempi supplementari allo stadio Olimpico e si qualifica per i quarti di finale della Coppa Italia. Ai biancocelesti è servito un gol di Ciro Immobile al 106' per superare i bianconeri. L'attaccante della Lazio, entrato al 71', sfrutta al meglio un lancio in verticale di Cataldi, scattando sul filo del fuorigioco, battendo Silvestri con un pallonetto morbido di sinistro.

La Lazio ai quarti affronterà il Milan che ha superato il Genoa. Partita intensa per i biancocelesti che hanno provato sin dall'inizio della sfida a trovare la via del gol ma l'Udinese è riuscita a tenere portando la Lazio di Sarri ai tempi supplementari. La sfida si è chiusa grazie a Immobile che aveva preso il posto di Muriqi.