Coppia acido, permesso a Martina Levato: no anche dalla Cassazione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Martina Levato, condannata in via definitiva a 19 anni e mezzo di carcere per le aggressioni con l’acido compiute con Alexander Boettcher, confermando così la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 23 gennaio 2020 che non le aveva concesso il permesso di partecipare “in qualità di attrice” alle prove e allo spettacolo ‘Decameron delle donne’ svolto al Teatro Piccolo di Milano.