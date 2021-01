Coppia scomparsa a Bolzano, indagato il figlio

(Adnkronos)

C'è un indagato nell'inchiesta sulla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli, i due insegnanti bolzanini in pensione di 63 di 68 anni dei quali si sono perse le tracce due settimane fa. La procura di Bolzano, come riporta il Corriere dell'Alto Adige, ha indagato il figlio Benno, di 30 anni. L'accusa per lui è di omicidio e occultamento di cadavere. Sotto sequestro l'appartamento della famiglia.