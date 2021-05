Coprifuoco e allentamento misure, verso cabina di regia domani con Draghi

Dovrebbe tenersi domani, a quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia con il premier Mario Draghi per discutere di eventuali allentamenti nelle misure anti Covid, compreso il coprifuoco, al centro del confronto politico insieme alle riaperture.

Coprifuoco "fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri. Aspetterei questa settimana per vedere venerdì la solita valutazione settimanale, ma poi tempo due settimane credo che possa essere spostato a mezzanotte" ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a 24 Mattino su Radio 24. Sull'abolizione del coprifuoco, invece, Sileri si è mostrato più cauto: "Ci sono sempre i rischi di ulteriori eventi di aggregazione. Andiamo per gradi, cerchiamo di non correre troppo, già spostarlo a mezzanotte credo che sia buono. Vediamo poi a giugno quello che accadrà, quando avremo raggiunto 30 milioni di persone vaccinate con la prima dose, dopo tre settimane dal raggiungimento di queste 30 milioni, allora - ha concluso - è chiaro che si potrà fare qualche ulteriore passo in avanti".

Matteo Salvini oggi ha incontrato i ministri della Lega. "La riunione è stata molto positiva, è andata bene, abbiamo detto che ci sono tre priorità - ha spiegato - la prima è 'riaperture, riaperture, riaperture'. Ritorno al lavoro, di giorno e sera e senza coprifuoco, fidandoci degli italiani". "Che questa sia la settimana giusta, si può prendere atto che aumentano i guariti e diminuiscono i malati" ha detto Salvini.