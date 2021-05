Coprifuoco e Rt, la proposta delle Regioni

Superare l'attuale parametro dell'Rt che incide sul sistema delle zone rosse, arancioni e gialle che determinano, a loro volta, misure e regole per spostamenti e attività permesse o meno con il Coronavirus. E' in questa direzione che va la proposta che le Regioni hanno fatto all'esecutivo: “Oggi abbiamo fatto al Governo la nostra proposta per la revisione degli indicatori decisionali - dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - e abbiamo offerto la massima disponibilità ad un’ulteriore interlocuzione con l’esecutivo. L’obiettivo è quello di avere parametri chiari, fortemente semplificati e in grado di generare automatismi per quel che riguarda gli scenari che coinvolgono le attività sociali ed economiche”.

“A seguito della situazione pandemica contingente nel Paese è prioritario - prosegue Fedriga - superare l’attuale incidenza dell’Rt sintomatici come parametro guida per determinare lo scenario nei diversi territori, a vantaggio del tasso di incidenza e del tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica''.

''Il nostro auspicio è che si arrivi entro questa settimana ad una proposta condivisa Governo-Regioni che vada in questa direzione. Un’intesa che andrà comunque considerata come una proposta transitoria che tiene conto degli attuali meccanismi, ma che va collocata - conclude Fedriga - in un’ottica di superare definitivamente il sistema delle zone, se le condizioni di diffusione del virus lo permetteranno”.