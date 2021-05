Coprifuoco Italia, Andreoni: "Cautela, presto per toglierlo"

L'infettivologo all'Adnkronos Salute: "La situazione in Italia è differente rispetto agli Usa e al Regno Unito. Non abbiamo ancora vaccinato i più giovani"

"La situazione in Italia è differente rispetto agli Usa e al Regno Unito. Non abbiamo ancora vaccinato i più giovani" e "per questo rimango cauto sulla riduzione del coprifuoco: capisco che si andrà verso uno spostamento dell'orario, ma non dobbiamo eliminarlo. Il virus circola ed è ancora presto". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Oggi la cabina di regia del Governo deciderà infatti sul cambio di passo sul coprifuoco, con possibile spostamento alle 23 o a mezzanotte.

"Il coprifuoco vale per tutti, ma è soprattutto indirizzato alla fascia di popolazione più giovane - ricorda Andreoni - Serve per evitare assembramenti notturni dovuti alla movida che, proprio in quella fascia, rischiano di creare focolai. La situazione epidemiologica sta evolvendo positivamente - osserva l'esperto - e proprio per questo dobbiamo procedere con attenzione e cautela, per non rovinare quello di buono fatto fino ad oggi con grandi sacrifici".