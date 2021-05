A quanto apprende l'Adnkronos, durante la cabina di regia in corso il premier Mario Draghi ha proposto di portare il coprifuoco in Italia alle ore 23 da subito -presumibilmente da lunedì prossimo- spostarlo alla mezzanotte dal 7 giugno, dunque eliminarlo a partire dal 21 giugno. Lo riferiscono alcuni presenti al vertice in corso a Palazzo Chigi.