Coprifuoco Italia, oggi alle 16 la cabina di regia

Riunione per decidere un eventuale allentamento delle misure anti-Covid

Il coprifuoco, attualmente fissato alle 22 in Italia, sarà tra i temi della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere di eventuali allentamenti delle misure anti-Covid. La cabina si terrà questo pomeriggio alle 16, come riferiscono all'Adnkronos fonti di Governo.



Tra le ipotesi in campo la possibilità dello slittamento del coprifuoco per cui si ipotizza un possibile posticipo alle 23 o a mezzanotte. Una misura richiesta a gran voce dalla Lega, ma non solo. Sul punto, è netta anche la posizione del M5S e del ministro Luigi Di Maio, che ieri ha detto a chiare lettere: "E' il momento di superare il coprifuoco".

Una ripartenza che, comunque, avverrà con prudenza come più volte ribadito da Palazzo Chigi. I numeri del Covid in Italia vedono un costante miglioramento, ieri sono stati 5.753 i nuovi contagi e 93 i morti in Italia, mentre la campagna di vaccinazione va avanti e per ora sono state superate le 27 milioni di prime dosi inoculate.

"Con dati in miglioramento possiamo allentare e poi superare il coprifuoco", ha confermato sabato scorso il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la sua visita agli Internazionali di tennis in occasione della finale. "È bello rivedere il pubblico in sicurezza ad una manifestazione sportiva. Possiamo proseguire con ragionata fiducia nel percorso di graduali riaperture delle altre attività, mantenendo ancora la necessaria prudenza”.

I numeri andranno sempre meglio", ha detto il sottosegretario Pierpaolo Sileri. "Da domenica scorsa abbiamo due milioni in più di italiani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e un milione in più che ha completato il ciclo vaccinale. Significa che stiamo superando il virus, finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo".

Oggi, inoltre, è anche il giorno della riunione dei tecnici da cui potrebbero emergere nuovi parametri per le fasce di colore delle Regioni. In giornata dovrebbero arrivare anche news sui parametri, con la possibile introduzione dell'indice Rt ospedaliero per definire i cambi di colore tra zona rossa, arancione e gialla.