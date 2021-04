Coprifuoco, Meloni: "Nemmeno il terribile Conte è arrivato a tanto"

Coprifuoco, respinto l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia. "Fdi chiede ormai da settimana l'abolizione dell'inutile, dannosa e, secondo me, illegittima misura del coprifuoco alle 22, da rispettare fino al 31 luglio secondo l'ultimo dl del governo" dice la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una diretta Facebook. "Limitare la libertà dei cittadini, massacrare le nostre attività, devastare il turismo per fare una cosa non solo inutile per il contrasto alla pandemia ma addirittura dannosa, perché minore è il tempo in cui queste attività si possono svolgere più ci si assembrerà". Gli ordini del giorno, promossi da Meloni, " prevedevano l'abolizione del coprifuoco, i ristoranti aperti fino a mezzanotte, lavorare anche all'interno e non solo all'esterno, cioè misure che lo scorso anno neanche dal terribile Giuseppe Conte sono state previste: vi ricordo che, dopo il lockdown, non esisteva il coprifuoco e quando Conte a metà maggio ha riaperto i ristoranti, all'interno e all'esterno, non mi risulta ci sia stata durante l'estate un'escalation della pandemia. C'è stata ad ottobre, quando si sono riaperte le scuole e la gente è tornata a lavorare e si è assiepata sui mezzi pubblici, il più grande cluster. Perché questo governo è, come il precedente, un governo che scarica sulle attività commerciali e sui cittadini le sue inefficienze per far vedere che 'stiamo facendo qualcosa'. In uno stato democratico non è nelle prerogative del governo decidere" del coprifuoco e delle orario delle attività, "non si può intaccare la libertà delle persone a un anno pandemia. Ma i nostri odg sono stati bocciati, il coprifuoco ce lo dobbiamo tenere".