Coprifuoco, Sileri: "Rivaluteremo, 15 giorni per vedere come procedere"

"Era già evidente che si sarebbe rivalutata la situazione in base all'andamento dei dati", perché "è poco auspicabile che ci possa essere un coprifuoco che duri per tutta l'estate. Non vedo perché dovrebbe essere, così considerando la progressione delle vaccinazioni". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto alla trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus, rispondendo a una domanda sul pressing della Lega in merito all'orario del coprifuoco. "Se poi arrivasse una variante che elude tutti i vaccini che abbiamo a disposizione, non possiamo saperlo - ha aggiunto - ma questa è un'ipotesi molto improbabile".

"Bisogna essere cauti come è stato il Governo con le riaperture - ha sottolineato Sileri - Credo che questo sia il giusto compromesso tra prudenza e coraggio. Tra 15 giorni si valuteranno i numeri e si valuterà come procedere".