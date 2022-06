Coraggio Italia implode, effetto Di Maio su partito Brugnaro

Lo strappo di Luigi Di Maio ha accelerato la 'scomposizione' di 'Coraggio Italia', la formazione centrista nata giusto un anno fa, ora sempre più a rischio implosione. In tanti si chiedono, infatti, che fine farà visto che di fatto i suoi gruppi parlamentari non esistono più. A Montecitorio, dopo la fuoriuscita di Simona Vietina ('in parcheggio' al Misto) e di Antonio Lombardo (approdato con i 'dimaiani'), i deputati del partito fondato da Luigi Brugnaro e Giovanni Toti sono rimasti in 18, quindi sotto quota 20 richiesta dal regolamento per costituire un gruppo autonomo.

Stessa sorte a palazzo Madama, dove a causa dell'addio di Andrea Causin e Marinella Pacifico, 'Italia al Centro', il soggetto politico frutto della fusione di 'Cambiamo' e 'Idea' benedetto da Brugnaro, è passato da 11 a 9 senatori, anche qui sotto la fatidica soglia del numero dieci previsto per 'avere vita propria'. Allo stato, insomma, 'Coraggio Italia' appare spaccato in tre tronconi, i 'totiani', i fedelissimi di Brugnaro e i cosiddetti mariniani, che fanno capo al capogruppo Marco Marin. A quanto apprende l'Adnkronos, grandi manovre sarebbero in corso soprattutto a Montecitorio, dove ognuno prenderà sua strada, con Toti e Marin pronti a 'staccarsi' definitivamente da Brugnaro.

Secondo gli ultimi boatos, undici deputati, ovvero i 'mariniani' (sette) e i 4 parlamentari vicini al governatore ligure, presto daranno vita a una nuova componente del Misto, riutilizzando il nome 'Italia al Centro' a cui si aggiungerà un'altra formazione centrista, 'Vinciamo Italia' (sarebbe pronto anche il simbolo), che per adesso nascerà e muoverà i primi passi sotto forma di associazione politica, saldamente nel perimetro del centrodestra. Chi sta lavorando a questa 'operazione' assicura che a Palazzo Madama verrà 'recuperato' un decimo senatore per garantire la sopravvivenza di 'Italia al Centro'.