'Coraggio Italia', lo sfogo di Berlusconi: "Dove vanno con Brugnaro?"

Raccontano che Silvio Berlusconi abbia tentato fino all'ultimo di dissuadere gli azzurri pronti a lasciare Fi per 'Coraggio Italia'. Adesso Forza Italia è al governo, è forte, è un errore andar via, avrebbe assicurato il Cav al telefono in questi giorni con alcuni suoi parlamentari insofferenti, sottolineando che così si rischia di indebolire il partito azzurro appena tornato in maggioranza con il governo Draghi di unità nazionale.

Berlusconi, raccontano all'Adnkronos, avrebbe anche fatto notare che Brugnaro gli aveva promesso che avrebbe fatto delle liste civiche fuori da Forza Italia e invece poi non è stato così, visto che il sindaco di Venezia, riferiscono fonti azzurre, ha poi fatto il pieno tra i parlamentari azzurri.