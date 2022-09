Cordoglio nel mondo del vino per la scomparsa di Valerio Cescon

Il mondo del vino riunito nel cordoglio per la scomparsa di uno dei padri fondatori del Prosecco. Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco DOC ne ha ricordato lo spessore umano e professionale e il contributo determinate allo sviluppo socio-economico del territorio e delle comunità venete: “Oggi siamo tutti più poveri - ha dichiarato il Presidente Zanette - Doven tegner insieme la squadra! questo il suo monito, la sua eredità e la nostra responsabilità, una squadra fatta di oltre 12.000 viticoltori, 1.200 vinificatori e 360 case spumantistiche che spero saprà far tesoro di queste parole”.

Valerio Cescon si è spento improvvisamente a 67 anni, presidente della coop di Fontanelle Vignaioli Veneto Friulani, era stato anche Presidente di Confcooperative di Belluno e Treviso, consigliere di amministrazione del Consorzio del Prosecco Doc e consigliere in Unione Italiana Vini e soprattutto presidente de La Marca, cantina sociale, fondata nel 1968, divenuta tra i gigante del settore.

Anche Coldiretti Treviso si unisce al cordoglio per la prematura perdita nelle parole del presidente Giorgio Polegato: "Valerio è sempre stato un vero punto di riferimento per la viticoltura trevigiana e non solo. Possiamo considerarlo uno dei padri del Prosecco. Lascia un vuoto incolmabile anche nella cooperazione. Si è sempre distinto per la sua innata capacità di interpretare il mercato nazionale ed internazionale con una lungimiranza unica, capace di anticipare le tendenze e i cambiamenti fondamentali del settore e delle scelte dei consumatori. Ha sempre avuto a cuore il mondo agricolo rispettandolo e preservandolo lungo la filiera. Evidenti e indiscusse le sue capacità manageriali dimostrate nella gestione della cantina di secondo grado La Marca".

Adnkronos - Vendemmie