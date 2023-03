Corea del Nord lancia missile intercontinentale: "Monito ai nemici"

L'avvetimento di Pyongyang:"Ponti in qualunque momento a contrattaccare con travolgenti misure offensive"

La Corea del nord ha annunciato di aver lanciato ieri il suo più potente missile intercontinentale, Hwasongpho-17. L'esercitazione, hanno commentato i media ufficiali, è un avvertimento ai "nemici", un invito a rinunciare ad una escalation delle tensioni nella penisola coreana ed una mossa che dimostra come la Corea del nord sia pronta "in qualunque momento a contrattaccare con travolgenti misure offensive". Pyongyang ha lanciato un missile in direzione del Mar del Giappone ieri mattina, poco prima di un incontro a Tokio tra il presidente sudcoreano e il premier giapponese.