Corea del Nord, lanciati altri due missili a lungo raggio

Nuovo test missilistico della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato due missili strategici, missili da crociera a lungo raggio, colpendo un obiettivo a 2.000 chilometri di distanza. Lo hanno riferito i media ufficiali. Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha assistito ieri al test, come ha riportato l'agenzia Kcna, che ha parlato di un test per migliorare "efficienza e potenza di combattimento" dei missili strategici a disposizione delle forze armate in grado di trasportare "armi nucleari tattiche".

"Grande soddisfazione" da Kim, secondo il quale la Corea del Nord deve "concentrare tutti gli sforzi sullo sviluppo continuo e accelerato" per rafforzare le capacità di difesa.

Il ministero sudcoreano dell'Unificazione ha chiesto alla Corea del Nord di fermare immediatamente i test, ha riferito l'agenzia sudcoreana Yonhap. "In coordinamento con le autorità competenti, seguiamo con grande attenzione la Corea del Nord con un senso di allerta nella convinzione che l'attuale situazione di sicurezza sia grave", ha detto alla Yonhap un funzionario del ministero coperto da anonimato.