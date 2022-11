Corea del Sud, la telecronaca Rai diventa un tormentone - Video

Una sfilza di Kim e la formazione della Corea del Sud, letta dal telecronista Rai prima del match con l'Uruguay ai Mondiali 2022, diventa un tormentone a tutte le latitudini. La lettura della formazione, in particolare per quanto riguarda la difesa, è una mitragliata di 'Kim'. D'altra parte, Kim è il cognome più diffuso in Corea del Sud. Il nome completo è formato dal cognome, seguito dal nome proprio.













This Italian commentator announcing the South Korea starting line-up.



