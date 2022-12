Corea Nord, Pyongyang annuncia nuovo test su satellite spia

Messa in orbita prevista per aprile

La Corea del Nord ha annunciato di aver realizzato - in fase avanzata dei lavori - un test in vista della messa in orbita, nel prossimo mese di aprile, di un satellite di ricognizione militare.

Il test "aveva lo scopo di valutare la capacità fotografica, i dati satellitari, i sistemi di trasmissione e il sistema di controllo a terra", riferisce l'agenzia di stampa nordcoreana Kcna. Valutati gli indici tecnici, l'Amministrazione aerospaziale per lo sviluppo nazionale ha parlato di un "successo significativo", che consentirà di procedere all'ultima fase di test in vista del lancio, fissato per il primo aprile 2023.