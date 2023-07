Corecom: Marco Meacci nuovo presidente del Comitato toscano

"Pronti a muoverci per tutta la Toscana per far conoscere a cittadine e cittadini i nostri servizi sempre gratuiti"

Un tour per la Toscana per "far conoscere servizi e compiti che il Comitato regionale per le comunicazioni offre gratuitamente a cittadine e cittadini, in primis le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni (telefonia, internet, pay-tv ndr)". È questa la prima iniziativa che il nuovo Corecom della Toscana ha lanciato oggi, giovedì 29 giugno, nel corso di una conferenza stampa nel Media Center di palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale.

A lanciare il tour, il nuovo presidente Marco Meacci, presentato dai presidenti di Assemblea legislativa e Giunta regionale, Antonio Mazzeo e Eugenio Giani. "Partiamo con un bagaglio di iniziative e progetti importanti che l'ex presidente Enzo Brogi ha portato avanti e che restano patrimonio importante", ha dichiarato Meacci. "Stiamo già pensando – ha aggiunto – di ascoltare tutti gli operatori dell’informazione per conoscere le loro esigenze e trasferirle anche al Consiglio regionale", ha continuato Meacci anticipando anche un’altra idea: gli Stati Generali della Comunicazione.

"Crediamo sia importante rendere sempre di più il Corecom uno strumento di relazione con tutti gli operatori. Questo è fondamentale per espletare al meglio, con efficienza ed efficacia, compiti e servizi che siamo chiamati a svolgere e che possono aiutare i cittadini della Toscana a risolvere disservizi anche non banali senza costi, lungaggini burocratiche e in tempi brevi", ha concluso Meacci.

Ringraziamenti all'ex presidente del Comitato Enzo Brogi e auguri di buon lavoro ai nuovi membri li hanno rivolti i presidenti Mazzeo e Giani. "Il Corecom svolge attività davvero importanti per le cittadine e i cittadini della Toscana e in questa nuova fase sono certo ci sarà la capacità di sfidare il futuro e guidare il presente con dedizione e impegno. La comunicazione - ha dichiarato il presidente Mazzeo - tocca tutti noi da vicino. Sono certo che il bagaglio di progetti e iniziative già avviati con Brogi saranno un’esperienza importante, mentre nuove idee, che già sento nelle parole del presidente Meacci e negli altri membri, sapranno produrre importanti risultati".

"Il Comitato per le comunicazioni è una istituzione fondamentale nell’ordinamento legislativo e attuativo della Toscana", ha detto il presidente Giani ricordando, tra l'altro, la necessità di rimettere mano al sistema normativo: "Ad oggi manca ogni riferimento ai social e alla rete in generale, ma sappiamo che molta comunicazione e informazione passa da qui. Sono certo – ha concluso – che questo Comitato saprà dare impulso a Consiglio e Giunta anche in questo senso".

Oltre a Meacci, fanno parte del Comitato Carlotta Agostini, Benedetta Baldi, Bianca Maria Giocoli, Biagio De Presbiteris.

Le biografie dei componenti del Corecom.

Marco Meacci

Nato a Palazzolo sull’Oglio (BS) nel 1967, è cresciuto e vive in Valdichiana aretina. Si è avvicinato all’impegno civile negli anni del Liceo, dando vita a giornali studenteschi. Dopo essersi laureato a pieni voti in Scienze politiche, indirizzo amministrativo, presso l’Università di Siena, diventa a 28 anni Sindaco di Monte San Savino. Nel 2007 cura la pubblicazione, per Editori Riuniti, del libro di cultura politica “Partito Democratico, Le parole chiave”, prefazione dello storico Pietro Scoppola. Successivamente opera nel settore della comunicazione svolgendo attività di consulenza nei settori delle relazioni pubbliche, istituzionali e con il sistema della comunicazione locale e regionale. Nello stesso anno diventa il primo coordinatore provinciale del Partito democratico della provincia di Arezzo. Unitamente all’impegno amministrativo e politico si dedica a quella di promotore culturale ideando ed organizzando “Arezzo Passioni Festival”, manifestazione giunta già alla undicesima edizione. Che vede al centro l’attenzione per l’informazione, la comunicazione, lo spettacolo e l’arte in tutte le sue dimensioni. In questa veste ha collaborato ad importanti eventi nel settore culturale, ricreativo, dello spettacolo, del cinema, della musica e del giornalismo. È stato infatti fra l’altro tra i coordinatori della mostra “Piero della Francesca e le corti italiane”. Nel 2014 ha partecipato in qualità di relatore, presso l’Università degli Studi di Milano, al Corso di Management delle Amministrazioni pubbliche (Map). Ha collaborato con propri articoli a periodici, riviste, televisioni, radio locali e nazionali. Nel 2016 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione della Società Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A. in qualità di Presidente e Amministratore Delegato, facendosi promotore del progetto di riordino delle Società energetiche della Regione Toscana, progetto che ha visto confluire in ARRR, mediante fusione per incorporazione, tutte le 9 Società energetiche. Nel corso del mandato, l’assemblea di ARRR gli attribuisce le competenze su due deleghe gestionali in materia di “comunicazione” e “formazione” in materia di “energia”.

Carlotta Agostini

Carlotta Agostini, nata a Firenze e' giornalista professionista. Inizia il percorso nel mondo dell'informazione nel 1998 prima con la carta stampata e poi con radio e televisioni. Matura molte esperienze nelle principali emittenti radiofoniche e tv locali. Per 10 anni e' collaboratrice in esclusiva per RCS, comparto broadcast. Appassionata di politica, ha ricoperto il ruolo di consigliere di quartiere ed ha collaborato con politici locali per la creazione di programmi online. Attiva nel volontariato locale, e' appassionata di storia della Regione Toscana.

Benedetta Baldi

Benedetta Baldi è professoressa ordinaria in Glottologia e Linguistica (10/G1) all’Università di Firenze, dove insegna Discorso politico e strategie linguistiche, Lingue, culture e identità, Lingua e comunicazione interculturale e Semiotica dei nuovi media. È stata Presidente per molti anni del Corso di studio triennale in Scienze umanistiche per la comunicazione ed è attualmente Presidente della Laurea Magistrale in Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione e Coordinatrice del Master universitario in Pubblicità, comunicazione e creazione di eventi. È membro della Cattedra transdisciplinare UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace presso l’Università di Firenze. I suoi interessi di ricerca includono la logica e la retorica del discorso politico, le teorie della comunicazione mediatica, di genere e multiculturale. Altri campi di ricerca riguardano l’educazione linguistica e le strutture interne delle lingue (morfosintassi e fonologia). Su queste diverse tematiche ha più di centoventi pubblicazioni tra articoli e libri.

Bianca Maria Giocoli

Laureata in Giurisprudenza è Avvocato Cassazionista dal 2001. Nell’ambito della professione forense ha maturato consolidata e specifica esperienza e competenza in ambito civilistico con particolare riguardo alla tutela dei consumatori. È stata Presidente del Consiglio di Quartiere 2 a Firenze e successivamente Consigliere Comunale per tre mandati dal 1999 al 2014, ricoprendo anche la carica di Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale di Firenze. Ha fatto parte dell’Assemblea Regionale dell’ANCI. Consigliere di Amministrazione nominato dal Comune di Firenze per due mandati nella Società Mercafir scpa, ne è stata Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione. Componente dell’Autorità per la Partecipazione della Regione Toscana dal Maggio 2020.

Biagio De Presbiteris

Nato il 28 ottobre 1982 a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, si è trasferito in Toscana per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza di Pisa, città nella quale svolge la professione di avvocato dal 2012 e nella quale vive con sua moglie, due figli ed un cane. Da sempre appassionato della difesa dei diritti, nel corso dell’Università è stato rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza e volontario con l’associazione “l’Altro Diritto” negli istituti penitenziari di Lucca e Pisa. In seno alla Scuola di Specializzazione delle professioni legali, ha svolto il ruolo di Vice Procuratore Delegato presso il Tribunale di Lucca. Da oltre dieci anni si occupa di diritto al consumo e, in particolare, di diritto delle telecomunicazioni quale delegato della Federconsumatori di Pisa. Nel 2021 è stato nominato Coordinatore della Consulta Giuridica della Federconsumatori Toscana ed ha coordinato e promosso diverse azioni giudiziali seriali per la difesa dei diritti dei consumatori.