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Corinna Spirito

Corinna Spirito

Vice capo servizio Multimedia

Giornalista professionista dal 2016, è specializzata nell'informazione digitale.

Oggi presso l'Adnkronos si occupa di video notizie e podcast, prima ha lavorato nella redazione web. In precedenza si è occupata di servizi e interviste video nel Gruppo Gedi e ha lavorato nella redazione web dell'agenzia LaPresse.

Per testate come La Repubblica, Mashable Italia, LaPresse e Radio Vaticana si è occupata di cinema con articoli, servizi video e audio, anche come inviata a festival, eventi stampa e junket in Italia e all’estero.

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