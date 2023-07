“Bper Banca è una grande azienda bancaria che ha responsabilità dal punto di vista sociali per tematiche importanti come la famiglia e la natalità. Per questo, diamo il nostro contributo dando spazio ai nostri prodotti e valorizzando l’imprenditorialità femminile”. Così il Chief Human Resource BPER Banca, Giuseppe Corni, a margine dell’evento di lancio del nuovo progetto editoriale di Adnkronos chiamato Demografica, tenutosi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma.