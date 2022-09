Francesco Totti, Corona: "Si tradiscono da anni, l'ho sempre detto"

Quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi è "una farsa cui è sempre stata data troppa importanza. L'ho sempre detto che si tradiscono da anni, quei due non si sono mai amati e si sono sfruttati l'un l'altro". A dire la sua all'Adnkronos è Fabrizio Corona. Era stato proprio lui, l'ex fotografo dei vip, a lanciare lo scoop di un presunto tradimento del Capitano della Roma con la showgirl Flavia Vento un mese prima di sposarsi. Tredici anni più tardi Ilary lo aveva messo all'angolo al Gf vip, dove lui era andato ospite per la ex fidanzata concorrente del reality. E oggi che Totti e Ilary hanno chiuso il loro matrimonio per tradimenti "reciproci", secondo quanto dichiarato dal Pupone in una intervista al Corriere della Sera, Corona si toglie i macigni dalle scarpe.

"Se choc è stato è per i tipi di persona con cui è stata lei - continua Corona - La loro è stata una famiglia costruita per dare un'idea di serenità che non c'é mai. Un po' come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un'altra".

Ma in questa storia, l'ex fotografo da che parte sta? "Dalla parte di nessuno dei due. Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone - attacca - lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito ". Eppure oggi, di questo matrimonio finito parlano tutti. Una fiaba conclusasi nel peggiore del modi. "Ma quale fiaba - risponde ancora all'Adnkronos - Totti e Ilary possono rappresentare una fiaba per i tifosi della Roma o quella roba lì. Sicuramente non sono il simbolo dell'amore. L'amore è un'altra cosa, quello che ho io con la mia fidanzata, quello è amore".

(di Silvia Mancinelli)