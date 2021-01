Coronavirus Campania, 1.150 contagi e 29 morti: il bollettino

(Adnkronos)

Sono 1.150 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania secondo il bollettino di oggi. I morti sono stati 29, di cui solo 11 avvenuti nelle ultime 48 ore. Gli altri 18 sono avvenuti in precedenza, ma registrati oggi. I tamponi del giorno sono 15.663, di cui 2.040 antigenici (di questi, 133 sono risultati positivi). Il totale dei positivi in Campania dall'inizio della pandemia è 212.953 (di cui 578 antigenici), il totale dei tamponi processati è 2.315.313 (di cui 10.519 antigenici).

Sono 3.586 le persone morte in Campania dall'inizio della pandemia da Covid-19. I nuovi guariti sono 801, portando il totale a 146.914. In Campania sono 114 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.437 nei reparti di degenza.