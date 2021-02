Coronavirus Campania, 2.385 nuovi casi e 29 morti: bollettino 25 febbraio

(Adnkronos)

Sono 2.385 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri altri 29 morti, di cui 14 sono avvenuti in precedenza, ma registrati solo nelle ultime 24 ore. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 23.649 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall'inizio dell'emergenza sale a 260.324.

Da inizio pandemia il numero dei morti sale a 4.248 nella Regione. Sono 1.214 i nuovi guariti per un numero totale complessivo di 183.104 persone. In Campania sono 131 i pazienti Covid, ricoverati in terapia intensiva, 1.305 quelli nei reparti di degenza.