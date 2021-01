Coronavirus, Chef Bowerman: "Se non si riapre per cena a noi non cambia nulla"

Roma, 28 gen. (Adnkronos)

"La situazione è molto difficile e continuare in questa maniera è impossibile per noi ristoratori. Possibili riaperture in zona gialla '? Ma se non si riapre la sera non cambia quasi niente". E' lo sfogo di Cristina Bowerman, chef e presidente dell'associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, in vista di una possibile riapertura dei pubblici esercizi in alcune regioni che passerebbero dalla zona arancione a quella gialla.

"Riaprire a pranzo infatti è molto relativo perché un ristorante come il mio ad esempio - spiega all'Adnkronos la chef stellata che ha un rinomato ristorante a Roma - è aperto solo a cena e ora sto facendo il delivery ma è come se fosse un cerotto prima di andare in ospedale".

Invece, secondo Bowerman "bisogna ragionare su come riaprire in sicurezza, in un modo migliore anche rispetto al passato, non sulle chiusure - prosegue - noi non vogliamo negare l'esistenza del problema legato alla pandemia ma è evidente che i ristoranti non sono il veicolo di trasmissione dei contagi. Non risulta".